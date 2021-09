Berenberg belässt Borussia Dortmund auf 'Buy' - Ziel 7,20 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Analyst Trion Reid beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Strategiestudie mit mittelgroßen europäischen Aktienwerten. Potenzial bei den Papieren des Fußballclubs sieht er wegen einer Erholung von der Pandemie, für die der konservativ geführte Verein in einer besonders guten Ausgangslage sei. Langfristig bestehe die Chance, dass die eigene Popularität noch besser vermarktet werden kann./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.