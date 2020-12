Berenberg belässt Compugroup auf 'Hold' - Ziel 85 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Compugroup nach ersten Aussagen zum kommenden Jahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das angepeilte Umsatzwachstum des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieters liege über der Konsensschätzung, das Ziel für das operative Ergebnis (Ebitda) hingegen darunter, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen investiere in sein Wachstum./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.