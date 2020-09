Berenberg belässt Deutsche Börse auf 'Hold' - Ziel 153 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Börse nach Spekulationen über ein Interesse an der Anleihe-Handelsplattform MTS der Konkurrentin LSE auf "Hold" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Der weltweite Sektor der Marktbetreiber sei wieder inmitten einer seiner regelmäßigen Fusions- und Übernahmeaktivitäten und auch die Deutsche Börse habe genügend Finanzmittel, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hält jedoch eine mögliche Übernahme von MTS für unwahrscheinlich. Er erwartet eher einen größeren Zukauf im Bereich Anlagefonds-Dienstleistungen. Dabei hält er ein Interesse an Allfunds für besonders wahrscheinlich./ck/ajx

