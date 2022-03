Berenberg belässt Deutsche Euroshop auf 'Hold' - Ziel 22 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Euroshop nach Eckdaten für 2021 auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Analyst Kai Klose attestierte dem auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilienkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie erwartungsgemäß ordentliche Resultate sowie einen positiven Ausblick./gl/zb

