Berenberg belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 67 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Deutsche-Post-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die gegenwärtigen Einschränkungen in Kontinentaleuropa wegen der Virusvariante Omikron dürften die Paketmengen um die Weihnachtszeit nach oben getrieben haben, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu den Transporttrends im Dezember 2021. Allerdings könnten dadurch auch die Störungen der Lieferketten noch eine Weile anhalten. Die rasante Omikron-Verbreitung im Dezember habe der Erholung im Luftreiseverkehr zugesetzt. Die negativen Effekte dürften diesmal jedoch von kürzerer Dauer sein, weil die Krankheitsverläufe mit Omikron offenbar milder seien im Vergleich zu früheren Corona-Wellen./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

