Berenberg belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 22 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Analyst Usman Ghazi bezeichnete die aktuell vom Konzern vermeldete Aufstockung des Anteils an T-Mobile US - inklusive der Ausgabe neuer Aktien an Softbank und des Verkaufs von T-Mobile Niederlande - in einer am Dienstag vorliegenden Studie als weitere klug eingefädelte Transaktion. Damit steige die Zuversicht, dass das Management auch mit den noch offenen Feldern wie etwa dem BT-Anteil durch weitere Deals Mehrwert für die Aktionäre schaffe./tav/tih

