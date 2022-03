Berenberg belässt Fraport auf 'Hold' - Ziel 56 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Er sehe die Aktien von Flughafenbetreibern nicht als "sichere Häfen" für die Anleger, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die noch am Anfang stehende Erholung der Passagierzahlen könnte durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, wie etwa die steigenden Treibstoffkosten, beeinträchtigt werden. Fraport sei zwar der einzige Flughafenbetreiber mit einer positiven Investmentstory, der Zeitpunkt für einen günstigen Einstieg in die Aktien sei aber schon vorbei./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

