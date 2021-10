Berenberg belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 55,95 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius SE anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55,95 Euro belassen. Es gebe keinen wirklichen Grund zur Sorge, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den Aktien des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers. Der Umsatz der auf klinische Ernährung und Flüssigarzneimittel speziali­sierten Tochter Kabi dürfte im dritten Jahresviertel aus eigener Kraft wieder gewachsen sein und im spanischen Krankenhausgeschäft hellten sich die Aussichten auf./la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / 16:20 / GMT

