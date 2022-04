Berenberg belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 60,25 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius SE vor den am 4. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60,25 Euro belassen. Die Erwartungen an das Auftaktquartal des Krankenhausbetreibers und Medizinkonzerns seien angemessen, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit einem herausragenden Jahresviertel sei angesichts von Omikron zu Jahresbeginn, der bekannten Schwächen der Dialysetochter FMC sowie aufgrund von Kosten- und Preisdruck nicht zu rechnen./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 17:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.