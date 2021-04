Berenberg belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Nach Jahren einer lustlosen Wachstums- und Ertragsentwicklung habe bei dem Spezialverpackungs-Hersteller eine umsatzorientierte Transformation begonnen, die den Weg für ein gesundes Aufwärtspotenzial der Aktie ebnen könnte, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach den Enttäuschungen der vergangenen Jahre müsse Gerresheimer aber erst einmal liefern, um die Anleger zu überzeugen./gl/mis

