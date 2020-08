Berenberg belässt Hamborner Reit auf 'Buy' - Ziel 11 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hamborner Reit nach einer Informationsveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Er begrüße es, dass der Gewerbeimmobilienkonzern den Wert seines Portfolios durch kleinere Entwicklungsprojekte steigern wolle, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen stehe nicht unter kurzfristigem Kaufdruck und könne seine Dividendenzahlungen nun doch aufrecht erhalten, nachdem es den ursprünglichen Dividendenvorschlag wegen der Corona-Krise zwischenzeitlich kassiert habe./gl/la

