Berenberg belässt Heidelbergcement auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Heidelbergcement nach einem Investorentreffen im Rahmen einer Konferenz der Privatbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. In den Gesprächen sei hauptsächlich über den Kostenanstieg, die Preisgebung, das Volumenwachstum sowie Zukäufe und Aktienrückkäufe diskutiert worden, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kosten seien kurzfristig eine Herausforderung, für das kommende Jahr seien die Aussichten aber besser dargestellt worden./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 15:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

