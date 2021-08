Berenberg belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Pessimisten lägen bislang falsch, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Freitag vorliegenden Studie anlässlich der höheren Wachstumsprognose des Kochboxenanbieters. Das kurzfristig schwächere Profitabilitätsprofil sei allerdings nicht hilfreich, auch wenn es Investitionen in künftige Erfolge geschuldet sei./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 05:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

