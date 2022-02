Berenberg belässt Kone auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kone im Zuge von Spekulationen über einen möglichen Kauf der übrigen Anteile am Toshiba-Aufzuggeschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Es sei unklar, ob Kone dafür ein Vorkaufsrecht habe, der Aufzugspezialist sei aber wohl in einer guten Ausgangslage für solch einen Schritt, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / 12:43 / GMT

