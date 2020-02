Berenberg belässt L'Oreal auf 'Hold' - Ziel 242 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 242 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern sei im Schlussquartal beeindruckend gewachsen, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der großen Abhängigkeit vom Wachstum in Asien könnten die kommenden zwei Quartale allerdings etwas unruhiger werden./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

