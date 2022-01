Berenberg belässt Morphosys auf 'Buy' - Ziel 124 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Biotech-Werte im Allgemeinen hätten ein schwieriges Jahr 2021 hinter sich, aber mit Blick auf eine Erholung im Jahr 2022 sei er optimistisch, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei Morphosys sei eine Aufstockung der Entwicklungs-Pipeline auf dem Weg./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / 09:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

