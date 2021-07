Berenberg belässt Munich Re auf 'Buy' - Ziel 306 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re nach einer Veranstaltung zum Thema Kfz-Versicherungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen. Mit dem Übergang zu Elektrofahrzeugen seien bis 2030 Auswirkungen auf die Häufigkeit und Schwere von Schadensmeldungen zu erwarten, schrieb Analyst Thomas Bateman in einer am Montag vorliegenden Studie. Alles in allem seien die Versicherungsprämien für Elektrofahrzeuge höher als die für konventionelle Fahrzeuge und der Wettbewerb in diesem neuen Segment nicht so ausgeprägt./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2021 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.