Berenberg belässt Nemetschek auf 'Hold' - Ziel 90 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Nay Soe Naing wertet das erste Quartal in einer am Freitag vorliegenden Studie als insgesamt solide. Der Ausblick des Bausoftwarespezialisten sei positiv trotz des schwierigen Umfelds./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 18:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

