Berenberg belässt PVA Tepla auf 'Hold' - Ziel 40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat PVA Tepla auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Engpässe im Halbleiterbereich dürften bis ins Jahr 2023 fortfauern, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Unter den mittelgroßen Ausrüstern der Chipindustrie präferiert sie Aixtron. Zwar habe auch PVA aufgrund langer Projektvorlaufzeiten nur begrenzte Auswirkungen auf die Lieferkette gespürt und erwarte ebenfalls keine wesentlichen direkten Auswirkungen durch den Ukraine-Krieg. Aixtron allerdings biete Gelegenheit für ein Investment in schnelles Wachstum bei Nischen-Verbindungshalbleitern. Zudem sei die Bewertung der Aktie attraktiver./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 06:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

