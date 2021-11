Berenberg belässt Rational auf 'Buy' - Ziel 1170 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational auf "Buy" mit einem Kursziel von 1170 Euro belassen. Die Aktie des Großküchenausrüsters bleibe wegen der hervorragenden Stellung des Unternehmens innerhalb des Sektors ein Kerninvestment, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der Zuliefererprobleme habe er seine Schätzungen zwar etwas angepasst, doch die langfristigen Aussichten blieben davon unberührt./mf/mis

