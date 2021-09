Berenberg belässt Roche auf 'Hold' - Ziel 340 Franken

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Roche vor einer Online-Unternehmensveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 Franken belassen. Der Pharmakonzern werde am 14. September ein Update zur Unternehmensstrategie sowie zur Pharma-Pipeline liefern, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schweizer steuerten erfolgreich durch eine Periode auslaufender Patente, da neue Produkte ein starkes Wachstum zeigten. Die Aktie erscheine angesichts des Aufschlags zur Branche aber schon fair bewertet./gl/ag

