Berenberg belässt Ryanair auf 'Hold' - Ziel 12 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ryanair nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Billigfluggesellschaft habe im zweiten Geschäftsquartal dank einer guten Kostenkontrolle die Konsensschätzungen übertroffen, aber wegen neuer Lockdown-Maßnahmen den erwartet schwachen Ausblick auf das Wintergeschäft abgegeben, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Lufthansa-Konkurrent verfüge indes über eine üppige Liquidität./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

