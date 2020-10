Berenberg belässt Schneider Electric auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie von Schneider Electric in ihre "ESG Top Picks"-Liste aufgenommen. Die Einstufung wurde auf auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die Auswahlliste beinhaltet besonders aussichtsreiche Papiere von Unternehmen, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit nachprüfbare Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung (ESG) anwenden./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 17:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.