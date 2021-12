Berenberg belässt Schneider Electric auf 'Buy' - Ziel 200 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analyst Philip Buller beschäftigt sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, wie sich die Anforderungen an die Bauindustrie für Energieeinsparungen auf Kapitalgüter- und Industrieunternehmen auswirken. Mit Blick auf den Elektrokonzern Schneider Electric verwies er darauf, dass elektrische Lösungen die Energieeffizienz von Gebäuden um bis zu 50 Prozent verbessern könnten. Schneider stelle etwa Sensoren her, die Heizung und Beleuchtung kontrollieren und steuern könnten./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 12:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.