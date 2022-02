Berenberg belässt Unicredit auf 'Buy' - Ziel 17 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Eine Übernahme von Konkurrentin Banco BPM wäre für die italienische Bank strategisch und finanziell sinnvoll und könnte ihr Ergebnis je Aktie (EPS) um bis zu zehn Prozent steigern, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies auf erneute Medienberichte über ein mögliches Interesse. Die Unicredit würde diese Transaktion seiner Einschätzung nach aber nur anstreben, wenn sie ihr Ziel einer 16 Milliarden Euro schweren Kapitalausschüttung an die Aktionäre nicht gefährde. Daher rechne er auch nicht mit einer Bar-Übernahme, sondern mit einer Transaktion über einen Aktientausch./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

