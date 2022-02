Berenberg belässt Vitesco auf 'Hold' - Ziel 52 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vitesco nach Eckdaten zum Jahr 2021 auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Autozulieferer habe mit der Marge und dem Barmittelfluss positiv überrascht, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für 2022 rechnet er allerdings mit einer nur gedämpften Entwicklung der Geschäfte. Die Umsätze im Bereich E-Mobilität dürften erst 2023 und danach richtig anziehen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / 06:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.