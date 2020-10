Berenberg hebt Airbus auf 'Buy' - Ziel hoch auf 76 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Airbus von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 69 auf 76 Euro angehoben. Analyst Andrew Gollan senkte zwar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Flugzeugbauer deutlich und trug damit seiner nun vorsichtigeren Einschätzung eine Erholung Rechnung. Doch die langfristige Bewertung erscheine attraktiv und könne nicht länger ignoriert werden, da die Chancen zunehmend die Risiken überwögen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / 04:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.