Berenberg hebt Basler auf 'Buy' - Ziel 135 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Basler von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel auf 135 Euro belassen wurde. Nach dem zuletzt 45-prozentigen Kursrückgang biete die Aktie des Bildverarbeitungsspezialisten einen attraktiven Einstiegspunkt in ein hochqualitatives Wachstumsunternehmen, begründete Analyst Lasse Stüben sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Zahlen zum ersten Quartal eine klare Verbesserung zum Schlussviertel 2021 zeigen werden./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 16:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.