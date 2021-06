Berenberg hebt Beiersdorf auf 'Buy' - Ziel 114 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Beiersdorf von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 92 auf 114 Euro angehoben. Analyst Fulvio Cazzol traut den Hamburgern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie 2021 eine positive Gewinnüberraschung zu. Die Bewertung der Papiere hält er gemessen an den mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten für eher moderat bewertet./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2021 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben