Berenberg hebt Encavis auf 'Buy' - Ziel hoch auf 19,30 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Encavis von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 19,30 Euro angehoben. Nach einem trüben Geschäftsverlauf 2021 und einem deutlichen Kursrückgang um fast ein Fünftel stehe dem Solar- und Windparkbetreiber nun ein besseres Jahr bevor, schrieb Analyst Igor Kim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bedenken am Markt hinsichtlich der Rentabilität der Projekte seien übertrieben. Zudem sollten nun neue Kapazitäten vom sprunghaften Anstieg der Energiepreise profitieren. Auch die Wetterbedingungen seien 2021 die ungünstigsten der letzten Jahre gewesen./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 15:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

