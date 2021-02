Berenberg hebt STMicro auf 'Hold' und Ziel auf 39 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat STMicroelectronics von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel der Aktie des Chipherstellers nahezu vervierfacht. Analystin Tammy Qiu hob es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von 10 auf 39 Euro an und begründete dies mit der starken Nachfrage nach Halbleitern für die Automobilindustrie. Der Engpass in diesem Bereich dürfte bis ins dritte oder vierte Quartal hinein dauern. Sie aktualisierte ihre Einschätzung für die Aussichten von STMicro und hob hervor, dass sich das Unternehmen stark gewandelt habe. Es dürfte von einer großen Spanne an zyklischen Trends profitieren, auch im Autobereich. Sie sieht jedoch Abhängigkeitsrisiken mit Blick auf die Großkunden Apple und Tesla./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 18:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

