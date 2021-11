Berenberg hebt Ziel für Ahold Delhaize auf 28 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 25 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Handelskonzern habe dank eines starken US-Geschäfts die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen, doch der Fokus der Anleger habe auf dem Kapitalmarkttag am 15. November gelegen, schrieb Analyst Thomas Davies in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die dort bekannt gegebenen mittelfristigen Ziele seien positiv. Den möglichen Teilbörsengag der Onlinehandels-Sparte Bol.com werte er positiv. Die hohen Vorjahres-Vergleichswerte und die steigenden Lebensmittelpreise machten die Wachstumsziele für 2022 allerdings zu einer Herausforderung./gl/mis

