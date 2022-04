Berenberg hebt Ziel für Air Liquide auf 160 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide von 152 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag im März veröffentlichten Ziele des Industriegasekonzerns hätten das Wachstum insbesondere im Wasserstoffgeschäft in den Fokus gerückt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine neuen Schätzungen berücksichtigten die Weitergabe der deutlich gestiegenen Gas- und Strompreise. Die anstehenden Quartalsumsatzzahlen hält Bray für wenig interessant./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.