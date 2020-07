Berenberg hebt Ziel für Akzo Nobel auf 92 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von 70 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es habe sich gezeigt, dass die positive Überraschung beim Gewinn vor Zinsen und Steuern bei der Vorlage der Eckdaten auf die höhere Nachfrage nach Baufarbe- und lacken in Europa zurückzuführen sei, schrieb Analyst Anthony Manning in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die virusbedingen Lockdown-Maßnahmen hätten zu einem deutlichen Anstieg der Heimwerker-Tätigkeiten geführt./la/mis

