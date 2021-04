Berenberg hebt Ziel für ASML auf 630 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 540 auf 630 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster habe das stärkste erste Quartal der letzten fünf Jahre hinter sich und mit der Umsatzprognose für 2021 die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch selbst dieses außergewöhnliche Jahresviertel dürfte noch nicht den Zyklus-Höhepunkt darstellen./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

