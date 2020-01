Berenberg hebt Ziel für Bertrandt auf 56 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bertrandt von 53 auf 56 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Gerhard Orgonas sagt in seiner am Mittwoch vorgelegten Studie für den Ingenieur-Dienstleister eine Normalisierung der Investitionskosten ab 2020/21 voraus, ebenfalls erwartet er langfristig ein steigendes Wachstum durch neue Testzentren. Zurzeit laste aber das schwierige Marktumfeld auf den Gewinnen und führe zu Unterauslastung sowie zu Projektverzögerungen./ssc/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 17:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.