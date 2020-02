Berenberg hebt Ziel für Covestro auf 34 Euro - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen von 32 auf 34 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Optimisten könnten sagen, dass der Kunststoffkonzern den Tiefpunkt fast erreicht habe, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wenn es tatsächlich der Boden sei, dann sei er aber auf niedrigem Niveau sowie lange und schwer kalkulierbar. So dürfte sich das Polycarbobat-Geschäft in den kommenden Monaten noch verschlechtern. Zudem könnte die Dividende im Fall eines längeren Abschwungs gefährdet sein./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 16:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

