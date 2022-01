Berenberg hebt Ziel für Deutsche Bank auf 10,50 Euro - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Bank von 9,30 auf 10,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Bank komme bei der Umsetzung ihrer Pläne gut voran, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Montag vorliegenden Studie. Die starken Handels- und Kapitalmarktaktivitäten der vergangenen zwei Jahre schienen nun aber etwas nachzulassen. Und auch wenn die Deutsche Bank glaube, dies mit Wachstum in anderen Bereichen auszugleichen, habe er daran doch Zweifel. Das gestiegene Kursziel reflektiere Aktienrückkäufe und höhere Ertragsschätzungen./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.