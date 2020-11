Berenberg hebt Ziel für Deutsche Telekom auf 20 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 17,70 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Heimatmarkt hätten sich die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit der Einrichtung von Glasfaser-Hausanschlüssen verringert, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher reduzierte er seine Prognosen für die mittelfristigen Investitionsausgaben. Derweil steige zwar die Verschuldung des Gesamtkonzerns, da in den USA das 5G-Mid-Band-Netz jetzt schneller aufgebaut werde. Dadurch werde das Unternehmen aber auch wettbewerbsfähiger und könne langfristig den operativen Barmittelzufluss stärker als vom Markt erwartet steigern./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.