Berenberg hebt Ziel für Deutsche Telekom auf 22 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Zahlen von 20 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Aufwärtspotenzial in den USA sei zu nah und zu groß, um es zu ignorieren, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem Zusammenschluss mit Sprint sei die Tochter T-Mobile US bei der Netzwerkintegration und Synergien mindestens ein Jahr dem Plan voraus. Das sei ein unerwartet gutes Szenario. Der Experte hob daher für die Deutsche Telekom seine Schätzungen zum operativen Ergebnis und Barmittelfluss./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 18:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

