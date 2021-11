Berenberg hebt Ziel für Flatexdegiro auf 40 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro angesichts der geänderten Preisstrategie des Online-Brokers von 37,50 auf 40,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nettoeffekt der Preisänderungen dürfte sich in hohem Maße positiv auf die Ergebnisse und Margen auswirken, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kalkuliere nun mit zusätzlichen Nettoerträgen in Höhe von 45 Millionen Euro. Der provisionsfreie Handel bei Degiro könnte sich zudem positiv auf die kommerzielle Dynamik des Geschäfts auswirken./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2021 / 18:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

