Berenberg hebt Ziel für GlaxoSmithKline auf 1630 Pence - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1540 auf 1630 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem besser als erwartet ausgefallenen dritten Quartal und positiven Aussagen zu 2022 seien die Investoren inzwischen wieder positiver gestimmt für den Pharmakonzern, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Jahr bringe zudem die avisierte Abspaltung des Drogerie-Geschäfts (Consumer Healthcare) näher. Die Sicht auf diesen Geschäftsbereich sollte mit dem Kapitalmarkttag gegen Ende des ersten Quartals sich deutlich verbessern./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2021 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

