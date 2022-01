Berenberg hebt Ziel für GlaxoSmithKline auf 1700 Pence - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1630 auf 1700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe zum Ende des Vorjahres hin eine starke Entwicklung verzeichnet, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entscheidend für die weitere Entwicklung bleibe nun der Erfolg des in Phase-III befindlichen Impfstoffs gegen das Humane Respiratorisches Synzytial-Virus. Das Unternehmen sei derzeit attraktiv bewertet./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 18:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

