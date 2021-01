Berenberg hebt Ziel für Global Fashion Group auf 17 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie der Global Fashion Group (GFG) von 10,80 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz hoher Vorjahreswerte dürften die Online-Modehändler mit einem starken Umsatzwachstum aufwarten, während sich die Profitabilität mit Ausnahme von GFG normalisieren sollte, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die GFG-Aktie gehöre weiterhin zu seinen "Top Picks" im Sektor./edh/bek

