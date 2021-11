Berenberg hebt Ziel für Hannover Rück auf 186 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen von 175 auf 186 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Rückversicherers sei einmal mehr solide gewesen, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei angesichts der Wachstumsperspektiven mehr als gerechtfertigt. Allerdings gebe es bei anderen Versicherungswerten mehr Potenzial, weshalb Hannover Rück nur eine Halteposition sei./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 17:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.