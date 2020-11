Berenberg hebt Ziel für MTU auf 150 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU nach Zahlen zum dritten Quartal von 143 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Triebwerksbauer habe mit seinen Prognosen für den Gewinn und den Barmittelzufluss in diesem Jahr positiv überrascht, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Montag vorliegenden Studie. Gollan senkte zwar angesichts der weiterhin langsamen Markterholung seine mittelfristigen Annahmen, verschob aber auch den Bewertungshorizont weiter in die Zukunft und erhöhte damit unter dem Strich sein Kursziel etwas./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.