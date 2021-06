Berenberg hebt Ziel für Nutrien auf 75 Dollar - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 75 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngst unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie sei angesichts des Aufwärtspotenzials für die Konsensschätzungen unverdient, schrieb Analyst Adrien Tamagno in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Düngerhersteller produziere zu wettbewerbsfähigen Kosten, was ihm in schwierigeren Zeiten helfen dürfte. Tamagno hob seine kurzfristigen Schätzungen wegen einer höheren Produktion sowie steigender Preise an./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2021 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.