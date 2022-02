Berenberg hebt Ziel für Nutrien auf 90 Dollar - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nutrien nach Zahlen und einem Ausblick von 83 auf 90 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der in den vergangenen Tagen ereignisreichen Nachrichtenlage rund um Kali sei der Ausblick des kanadischen Düngemittelherstellers für 2022 mit Spannung erwartet worden, schrieb Analyst Adrien Tamagno in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen für das operative Jahresergebnis 2022 wegen höherer Kalipreise und -mengen deutlich angehoben. Er geht davon aus, dass Nutrien die derzeit nicht mehr möglichen belarussischen Importe in die USA leicht und schnell ersetzen kann./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2022 / 18:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

