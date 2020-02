Berenberg hebt Ziel für Puma auf 85 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Puma von 75 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Viele Anleger hielten einige Unternehmen aus dem europäischen Einzelhandelssektor derzeit für nicht investierbar, schrieb Analystin Michelle Wilson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte ihrer Einschätzung nach aber nicht für Sportartikelkonzerne gelten, deren Aktien zwar nicht mehr so vielversprechend seien wie früher, aber für langfristig orientierte Anleger immer noch attraktiv. Puma sei hier ein besonders beliebtes Papier mit außergewöhnlicher Dynamik./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020 / 19:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.