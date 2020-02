Berenberg hebt Ziel für Qiagen auf 37 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen nach Zahlen von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund der Entscheidung des Diagnostikkonzerns, die Übernahmegespräche zu beenden, seien die Anleger gezwungen, sich wieder auf die Perspektiven als eigenständiges Unternehmen zu konzentrieren, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaube jedoch, dass das Unternehmen mit Blick auf die europäische Konkurrenz mittelfristig gleiche, wenn nicht gar bessere Chancen biete./ssc/kro

